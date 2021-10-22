İşte Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indiriminin arka planı







Dilim döndükçe izah edeyim...

Evet, herkesin 50 ya da 75 baz puan indirim beklediği ya da pas geçeceğini sandığı Merkez Bankası faizde şok bir indirim yaptı.

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Peki ya neden?Bunu salt faiz hassasiyetiyle açıklamanın doğru olmadığı kanaatindeyim.Belli ki, dünyanın sıra dışı günlerden geçtiği günlerde hükümet ihracatın ve üretimin artması, artan yatırım iştahının yüksek faizle gerçekleştirilememesi, iç piyasaya üretim yapan ve TL ile borçlanan kesimin desteklenmesi için bir makas değişikliği yapıyor.Diyebilirsiniz ki, kur yükseldikçe ihracatçının da maliyeti artıyor.Haklısınız...