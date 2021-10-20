DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki! Kaçacak yer aradılar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde hiç beklemediği tepkilerle karşılaştı. Bir vatandaş "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" ifadelerini kullanınca Ali Babacan zor anlar yaşadı.



Esnaf ziyareti için Ankara'nın Kahramankazan ilçesine gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazar ziyareti esnasında vatandaşların sert tepkisi ile karşılaştı. Babacan, tepkilere cevap vermeye çalışırken zor anlar yaşadı. Pazarda Ali Babacan ile karşılaşan bir vatandaş, "Allah akıl fikir versin, seni davar çobanı tutan olmazdı. Sen AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin" diye tepki gösterirken, Babacan da vatandaşa, "Ben üç nesildir ticaret yapan bir ailenin çocuğuyum. Memleketi yönetmedik mi yıllarca, hadi yönetsin şimdi, niye yapamıyor?" ifadeleriyle cevap verdi. Vatandaş ise Babacan'a, "Sen anca çarşaf satmayı bilirsin, git çarşafını sat" dedi.