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    • 15.10.2021 22:29
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    Ali Babacan’a Mersin'de şok: Erdoğan’a yanlış yaptınız, binde 1 bile oy alamayacaksınız

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Mersin'de şok bir tepkiyle karşılaştı. Ali Babacan'a 2018 yılında AK Parti üyesi olduğu dönemde Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını hatırlatan bir vatandaş, "Tayyip Erdoğan’a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023’ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma” ifadeleriyle tepki gösterdi.

    AJANSLAR
    Ali Babacan’a Mersin’de şok:

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Mersin'de vatandaşın tepkisini çekti.


    Mersin'de Zafer Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Ali Babacan'a, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Erdoğan'a yanlış yaptığını hatırlatan bir vatandaş tarafından sert sözlerle tepki gösterildi.

    KENDİNİ SAVUNDU
    Bunun üzerine Babacan, "Ben Abdullah Gül'ü destekledim aday olsun diye. Önce ona destek verdim, o 'Ben olmuyorum' deyince gittim Tayyip Erdoğan'a imza attım" iddiasında bulundu.

    "BİNDE 1 BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ"
    Tepkili vatandaş ise, "Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023'ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma" diye yanıt verdi.

    Vatandaş, partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

        BABACAN İTİRAF ETMİŞTİ
        CHP'nin kanalı Halk TV'de konuşan Babacan 2018 yılında Ankara Milletvekili ve üyesi olduğu AK Parti'ye ihanet edip CHP, HDP ve İYİ Parti ile anlaşarak Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediklerini itiraf etmişti.
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