Ali Babacan’a Mersin'de şok: Erdoğan’a yanlış yaptınız, binde 1 bile oy alamayacaksınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Mersin'de vatandaşın tepkisini çekti.
Mersin'de Zafer Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Ali Babacan'a, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında Erdoğan'a yanlış yaptığını hatırlatan bir vatandaş tarafından sert sözlerle tepki gösterildi.
KENDİNİ SAVUNDU
Bunun üzerine Babacan, "Ben Abdullah Gül'ü destekledim aday olsun diye. Önce ona destek verdim, o 'Ben olmuyorum' deyince gittim Tayyip Erdoğan'a imza attım" iddiasında bulundu.
"BİNDE 1 BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ"
Tepkili vatandaş ise, "Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023'ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma" diye yanıt verdi.
Vatandaş, partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.