Ali Babacan’a Mersin'de şok: Erdoğan’a yanlış yaptınız, binde 1 bile oy alamayacaksınız

"BİNDE 1 BİLE OY ALAMAYACAKSINIZ"

Tepkili vatandaş ise, "Ben biliyorum kardeşim. Ben AK Partiliyim. O dünya liderinin ben hayranıyım. Sizi Maliye Bakanı yaptı, Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptınız. Binde 1 bile oy alamayacaksınız. 2023'ün galibi Tayyip Erdoğan, boşuna zorlanma" diye yanıt verdi.

Vatandaş, partililer tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.