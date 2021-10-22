Son dakika! MİT’ten nokta atışı! Terörist Taybet Bilen kimdir? Taybet Bilen öldürüldü mü?

TAYBET BİLEN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

MİT Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Gara'daki kadın teröristlerden sorumlu Taybet Bilen MİT tarafından takip edildi. Bilen, beraberindeki 2 teröristle Kerkük kırsalındaki operasyonda öldürüldü. Yapılan operasyon Kerkük kırsalında, sınırdan 170 kilometre derinlikte yapılan ilk operasyon oldu.

TERÖRİST TAYBET BİLEN KİMDİR?

Taybet Bilen PKK/KCK'nın sözde yöneticilerindendi. MİT'in, Irak'ın Kerkük kırsalında düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Örgütün kadın yapılanması YJA Star ve PAJK bünyesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Taybet Bilen, 1999'da Mahmur'da örgüte katıldı. 2004-2007 arasında PKK'nın Şırnak Gabar bölgesindeki eylemlerini organize eden terörist Bilen, 2013'te Suriye'de görevlendirildi ve bu dönemde örgüte YPG adıyla katılım sağlayan grupları organize etti.

PKK'lı terörist, Suriye'nin Aynularab ve Kamışlı bölgelerinde de örgüt adına faaliyetler yürüttü.