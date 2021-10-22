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    Başkan Erdoğan'dan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika seyahati dönüşünde uçakta soruları cevapladı. 10 Batılı elçinin Türk yargısına müdahale girişimine sert çıktı: Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi mahkum etmek istiyorlar. 10 Büyükelçi böyle bir açıklamayı niye yapar? Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye ders verek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz?

    Türkiye’ye ders vermek haddinize mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala'nın serbest bırakılması için Türkiye'ye parmak sallayan 10 ülkenin büyükelçilerine, böyle sert çıktı.



    Başkan Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşü uçakta önemli mesajlar verdi:

    Bakın şimdi AİHM bir karar almış. Bu Kavala denilen Soros artığıyla ilgili olarak Türkiye'yi adeta burada mahkum etmek istiyorlar. 10 tane büyükelçi bu açıklamayı niye yapar?




    Bu Soros artığını savunanlar, bunu nasıl bıraktırırız gayreti içindeler. Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye'ye böyle bir ders vermek haddinize mi sizin? Kimsiniz siz? Neymiş?

    AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nda biz milletimizin hakkı söz konusu olduğunda aynı hedefe vururuz. Ama diğerleri aynı hedefe vurmazlar. Onlar birlikte hareket ediyor. Neymiş? 4 senedir yatıyormuş. Yargı ne diyorsa o.

    ABD'den 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız.



    BAYRAKTAR AİLESİNE TAZİYE
    Başkan Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle Bayraktar ailesini ziyaret etti. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Hadımköy'deki Baykar Savunma Üretim tesislerine giden Erdoğan, Bayraktar ailesine ve çalışanlara başsağlığı diledi.

    BAYKAR çalışanlarına seslenen Erdoğan, "Tarih, Özdemir Bayraktar'ı bayraklaştırarak anacak" dedi.
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