Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristi avladı!

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.