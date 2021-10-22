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    • 22.10.2021 19:00
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    • 22.10.2021 19:10
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    Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristi avladı!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    Mehmetçik terörist avında!

    Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

    EREN OPERASYONLARINDAN 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristi avladı!
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