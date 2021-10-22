Mehmetçik Irak’ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olan 2 PKK'lı teröristi avladı!

OPERASYONLAR KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
EREN OPERASYONLARINDAN 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İç Güvenlik Eren Operasyonlarıyla dün Tunceli'de 2, bugün Siirt'te 4 olmak üzere toplam 6 terörist ölü ele geçirildi Operasyonlarda emeği geçen Jandarma İstihbarattan İHA, JİHA, yakın hava desteğine; J. Komando, JÖH Birliklerimizdeki kahramanlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.