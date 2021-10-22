Son dakika: Suruç'taki canlı bomba saldırısına ilişkin davada 34 kez ağırlaştırılmış müebbet!

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı duruşma salonuna, yaklaşık yarım saat jandarma ekipleri de güvenliğin sağlanması amacıyla salona alındı.

DURUŞMA 10 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 10 saat süren duruşmada, mağdur ve avukatlarını tek tek dinleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

34 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanığına, maktul ve yaralıların sayısı dolayısıyla "Tasarlayarak kasten adam öldürme ve öldürmeye teşebbüs" suçlarından 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 70 kez de 27 yıl hapis cezası ile 40 bin lira para cezası verdi.