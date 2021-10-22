İstanbul merkezli 16 ilde DHKP-C operasyonu: 17 tutuklama

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 15 Ekim Cuma günü 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik başlatılan operasyona çok sayıda ekip katıldı.

Operasyonda aralarında eylem için silahlı eğitim alan kişilerin yanı sıra, daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde DHKP/C Terör Örgütü'nün yurt dışı merkez komitesi ile bağlantısı olan ve şifreli yazışmaları olduğu tespit edilen şüphelerin de olduğu öğrenildi.

Operasyonda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 33, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise 58 şüpheliyi gözaltına aldı. 19 Ekim Salı günü adliyeye sevk edilen 14 kişiden, 4'ü tutuklanmış,10 kişi ise serbest bırakılmıştı.

Operasyonlar kapsamında gözaltında bulunan ve Emniyet ve Jandarma'daki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi. 30 şüpheliden 13'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, aralarında örgütün önemli isimlerinden G.T., ve İ.K.'nın da aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki 9 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.