Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.10.2021 12:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.10.2021 12:06
    ABONE OL

    İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası büyük tepki: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?

    Sık sık terör örgütlerine verdiği destek haberleriyle gündeme gelen İstanbul 1 Nolu Barosu, tartışmalı bir seçime sahne oldu. Baro tarihinde en düşük katılımla gerçekleşen oylamada, her iki avukattan biri sandığa gitmedi. Üyelerin protesto ettiği, yüzde 51'inin oy kullanmadığı seçimde, geçerli oyların yüzde 31'ini alan Mehmet Durakoğlu 'Omurgaya sahip olduğumuz için kazandık' sözleriyle duyurdu. Öte yandan terör örgütü DHKP-C destekçisi Durakoğlu'nun seçildiği seçim sonrası vatandaşlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?' şeklinde tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    İstanbul Barosu’ndaki seçim sonrası büyük tepki

    İstanbul Barosu Başkanlığı seçimleri Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 7 adayın yarıştığı seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu 8 bin 503 oyla yeniden başkan seçildi.


    TERÖRİSTLER İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
    Durakoğlu, Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için çağrıda bulunmuştu.

    ÜYELERİN YÜZDE 51'İ SANDIK BAŞINA GİTMEDİ
    Ancak üyelerin yarısından çoğunun sandık başına gitmediği oylamada, oy kullananların ise yalnızca yüzde 31'inin desteğini alabilen Durakoğlu'nun meşruiyeti tartışma konusu oldu. 8 bin 137 oy alabilen terör örgütü destekçisi Mehmet Durakoğlu, 'zafer' konuşmasında rakiplerine yönelik ağır ifadeler kullandı.



    "OMURGAYA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN KAZANDIK"
    Durakoğlu'nun "İstanbul Barosu'nda yönetiminde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Kale burada dimdik durmaktadır bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz" sözleri 1 Nolu Baro'da krize neden oldu.



        TERÖRE DESTEKLE GÜNDEME GELMİŞTİ

        İstanbul 1 Nolu Barosu sık sık teröre destek haberleriyle gündeme geliyor. DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'in posterinin asıldığı baro, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 'tahliye' çağrılarına sahne olmuştu.


        'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ' DEYİP DHKP-C'LİLERE DESTEK VERENLERE Mİ GÜVENECEĞİZ?
        Öte yandan terör destekçisi Durakoğlu'nun Baro Başkanı seçildiği seçim sonrası salonda, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı. Terör örgütü DHKP-C destekçisi Durakoğlu'nun seçildiği seçim sonrası vatandaşlar, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?' şeklinde tepki gösterdi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ankara’da patlamalar oldu
        Haberler Güncel İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası büyük tepki: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?
            SON DAKİKA