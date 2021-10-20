İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası büyük tepki: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?





"OMURGAYA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN KAZANDIK"

Durakoğlu'nun "İstanbul Barosu'nda yönetiminde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Kale burada dimdik durmaktadır bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz" sözleri 1 Nolu Baro'da krize neden oldu.