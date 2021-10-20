İstanbul Barosu'ndaki seçim sonrası büyük tepki: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' deyip DHKP-C'lilere destek verenlere mi güveneceğiz?

İstanbul Barosu Başkanlığı seçimleri Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 7 adayın yarıştığı seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu 8 bin 503 oyla yeniden başkan seçildi.
TERÖRİSTLER İÇİN ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
Durakoğlu, Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için çağrıda bulunmuştu.
ÜYELERİN YÜZDE 51'İ SANDIK BAŞINA GİTMEDİ
Ancak üyelerin yarısından çoğunun sandık başına gitmediği oylamada, oy kullananların ise yalnızca yüzde 31'inin desteğini alabilen Durakoğlu'nun meşruiyeti tartışma konusu oldu. 8 bin 137 oy alabilen terör örgütü destekçisi Mehmet Durakoğlu, 'zafer' konuşmasında rakiplerine yönelik ağır ifadeler kullandı.
"OMURGAYA SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN KAZANDIK"
Durakoğlu'nun "İstanbul Barosu'nda yönetiminde olabilmek için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Kale burada dimdik durmaktadır bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyeceğiz" sözleri 1 Nolu Baro'da krize neden oldu.