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    İstanbul Barosu Başkanlığına DHKP-C destekçisi Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi!

    Son dakika haberleri... İstanbul Barosu Başkanlığı seçimleri Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. 7 adayın yarıştığı seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu 8 bin 503 oyla yeniden başkan seçildi. Durakoğlu, Terör örgütü DHKP-C üyeliğinden hüküm giyen ve cezaevinde eylem başlatan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için çağrıda bulunmuştu...

    İstanbul Barosu’nda değişen bir şey yok!

    İstanbul Barosu Başkanlığına Mehmet Durakoğlu yeniden seçildi.

    Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 7 adayın yarıştığı seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Durakoğlu 8 bin 503 oyla yeniden başkan seçildi.

    Toplam 52 bin 49 avukatın oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde, kullanılan oyların 26 bin 30'u geçerli sayıldı.

    Seçimlerde Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ata Yazıcıoğlu 1687, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan İshak Şadi Çarsancaklı 956, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz 1109, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi 5 bin 994, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç 6 bin 107 ve Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu'ndan Sezin Uçar 1674 oy aldı.

    DHKP-C'YE DESTEK VERMİŞTİ
    İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, 2017 yılında düzenlenen operasyonla yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece terör örgütü DHKP-C üyeliği suçundan hüküm giyen Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal için mesaj paylaşmıştı.

    DHKP-C'li iki ismin cezaevinde eylem başlattığına dikkat çeken Durakoğlu, baro üyelerine ve hukuk camiasına seslenerek meydanlara çağırmıştı.

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