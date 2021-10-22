Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sivas teşkilatına çağrı: Önemli bir döneme giriyoruz ezberleri bozacağız

"ÖNEMLİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Başkan Erdoğan katılımcılara hitaben şunları kaydetti:

"Sevgili Sivaslı kardeşlerim. Genişletilmiş il başkanları, genişletilmiş il divanında sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Öncelikle bu genişletilmiş divanın Sivas'ımız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Önemli bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde ben inanıyorum ki Sivaslı kardeşlerim tüm ezberleri bozacaktır.