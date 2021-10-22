Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sivas teşkilatına çağrı: Önemli bir döneme giriyoruz ezberleri bozacağız

Sivas'ta AK Parti İl Genişletilmiş Divan Toplantısı Eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Divan başkanının programı takdim etmesiyle birlikte başlayan programda AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Sivas Milletvekilleri birer konuşma gerçekleştirdi.
SİVASLILARA SÜRPRİZ
Kürsüye davet edilen Binali Yıldırım konuşmasında; Sivas'ın önemi ve değerinin üzerini bir kez daha çizdi ve "'Arkasında Sivas olanın sırtı yere gelmez' 20 yıl boyunca şeytan taşlamak zorunda kaldık. Bugünlere gelirken keşke bölücü terör örgütünden, FETÖ'cü terör örgütünden bu sorunları yaşamasaydık.
Dikkatimizi Türkiye'nin kalkınmasına verseydik ve projelere zaman ayırsaydık. Hep insanımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın daha güzel bir geleceği için çalışsaydık bugün inanın yaptığımız işin en az 5 katı daha iş yapardık. 20 yılda şeytan taşlamaktan arda kalan zamanlarda ancak iş yapabildik." ifadelerine yer verdi.
Yıldırım, Sivaslılara bir sürpriz yaparak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak salondakilerle görüştürdü.