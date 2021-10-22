Boğaziçi Üniversitesi'ndeki izinsiz gösteride 45 kişi gözaltına alındı

Saat 12.30'dan 17.30'a kadar bina önünde oturma eylemi yapan grupla müzakere yürütülmüş, gruba eylemlerinin yasa dışı olduğu, giriş-çıkışı engelleyerek çalışma düzenini bozdukları, yol kapatarak araç ve yaya trafiğini engelledikleri bildirilmiş, buna karşın eylemciler görevli memurlara hakaret etmişlerdir. Yapılan tüm uyarılara rağmen eylemlerini 5 saat boyunca sonlandırmayan gruba müdahale edilmiştir. Konu hakkında yapılan bir kısım haberlerde öğrencilerin haksız yere gözaltına alındığının belirtilmesi gerçeği yansıtmamaktadır. 5 saat boyunca kamusal alanı işgallerini sonlandırmaları yönünde yapılan uyarıları dikkate almayan 40 kişilik grup, müzakereyi kabul etmemiştir. "

Açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinin 17 bin öğrencisini temsil etmeyen bu azınlık grubun, tüm öğrenciler adına hareket ettiğini iddia edip kamuoyunu yanılttığı, üniversitenin eğitim-öğretim düzenini bozmaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu vurgulanarak, ''158 yıllık bir eğitim-öğretim kurumunun itibarını kamuoyu nezdinde sarsabileceğini düşünenler yanılgı içindedir ve bu yollara başvuranlara karşın öğrencilerimiz ve mezunlarımızla Boğaziçi Üniversitesine sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.