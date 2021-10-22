Canan Karatay'ı telefonla dolandırdığı öne sürülen şüpheli Muğla'da aynı suçtan tutuklandı

Kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dolandırıcılık şebekesi üyeleri 8 Ekim'de Marmaris'te yaşayan 80 yaşındaki İ.C'yi telefonla arayarak, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, banka hesaplarınız ve varsa evinizdeki ziynet eşyalarınız tehlikede, gelen ekiplerimize teslim edin" diyerek yaşlı adamın 9.5 kiloluk altınlarını dolandırdı.
Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.
Dolandırıcılık şebekesinden Ali Ç. (39) ve Hilmi D. (56) isimli dolandırıcılara Armutalan Mahallesi'nde altınları teslim ettiğini belirten İ.C'nin beyanı üzerine çevrede yapılan güvenlik kamerası görüntülerine zanlıların altınların olduğu torbayı taşıdıkları o onlar ortaya çıktı. Görüntülerden eşkalleri belirleyen emniyet mensupları operasyonla Adana'da yakaladıkları zanlıları adalete teslim etti.