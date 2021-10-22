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    • Güncel
    • 23.10.2021 00:27
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    • 23.10.2021 00:27
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    Poligonda başına ateş ederek yaşamına son verdi

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde poligonda ateş eden bir kişi, gözetmenin anlık boşluğunda tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

    Poligonda korkunç intihar!

    Olay, saat 20.00 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde bulunan bir atış poligonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, atış eğitimi yapmak için poligona gelen S.B., gözetmen eşliğinde atış yaptığı sırada tabancayı kendisine çevirerek ateş etti.

    S.B., başına isabet kurşunla yere yığılırken gözetmen, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.



    Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde S.B.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri, poligon çalışanlarının ifadelerini aldı.
    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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