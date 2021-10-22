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    • Güncel
    • 23.10.2021 06:39
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    • 23.10.2021 06:43
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi uyardı! Yağışlar geri geliyor | 23-27 Ekim

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Meteorolojiden yapılan tahminlerde bugün yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağı açıklanırken, ülke genelinde yağış beklenmediği de belirtildi. Haftalık tahminlerde ise yurdun yarından itibaren yeni bir yağışlı hava etkisi altına gireceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il yeni tahminler...

    Meteoroloji gün verdi uyardı! Yağışlar geri geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin az bulutlu ve açık, zamanla Trakya, Kıyı Ege ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

    EDİRNE °C, 22°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 20°C
    Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 21°C
    Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

    KOCAELİ °C, 23°C
    Az bulutlu ve açık

        EGE
        Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, °C
        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, °C
        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, °C
        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

        MANİSA °C, °C
        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

        ANKARA °C, 23°C
        Az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 22°C
        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 22°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 22°C
        Az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            BOLU °C, 22°C
            Az bulutlu

            DÜZCE °C, 24°C
            Az bulutlu

            KASTAMONU °C, 20°C
            Az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 20°C
            Az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            AMASYA °C, 23°C
            Az bulutlu

            SAMSUN °C, 21°C
            Az bulutlu

            TOKAT °C, 21°C
            Az bulutlu

            TRABZON °C, 20°C
            Az bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık, güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

            ERZURUM °C, 17°C
            Az bulutlu

            KARS °C, 16°C
            Az bulutlu

            MALATYA °C, 23°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 15°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 8°C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP 11°C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT 12°C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA 15°C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi uyardı! Yağışlar geri geliyor | 23-27 Ekim
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