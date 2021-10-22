HAVA DURUMU | Meteoroloji gün verdi uyardı! Yağışlar geri geliyor | 23-27 Ekim

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla Trakya kesiminin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 23°C

Az bulutlu ve açık