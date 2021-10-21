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    • 21.10.2021 08:34
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    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM DGS ek tercih sonuç ekranı ais.osym.gov.tr'de!

    DGS ek tercihleri için başvurular 15 Ekim'de alınmaya başlanmıştı. 2 yıllık önlisans programlarından mezun olan öğrenciler 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak için DGS ek tercih başvurusunda bulunmuştu. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler DGS ek tercih sonuçları için geri sayıma başladı. Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM DGS ek tercih sonuç ekranı ais.osym.gov.tr’de!

    DGS ek tercih başvuruları 15 Ekim'de alınmaya başlandı. Bugün sona erecek başvurular için öğrencilerin elini çabuk tutması gerekiyor. Başvurularını tamamlayan adaylar DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte DGS ek tercih sonuçları hakkında tüm merak edilenler!

    DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ancak geçen yıl 05-11 Kasım 2020 arasında alınan ek tercihler 1 hafta sonra 19 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru tarihi bitiminden bir hafta sonra 28 Ekim tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.

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    DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

    DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

        Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.
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        Haberler Güncel DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM DGS ek tercih sonuç ekranı ais.osym.gov.tr'de!
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