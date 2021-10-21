DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM DGS ek tercih sonuç ekranı ais.osym.gov.tr’de!

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak geçen yıl 05-11 Kasım 2020 arasında alınan ek tercihler 1 hafta sonra 19 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru tarihi bitiminden bir hafta sonra 28 Ekim tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.

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