SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan flaş F-35 açıklaması: 1 milyar 400 milyon dolarımızı öyle veya böyle alacağız!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Batı Afrika turu kapsamındaki resmi ziyaretleri verimli bir şekilde tamamladıklarını belirten Erdoğan, böylece bugüne kadar 30 ayrı Afrika ülkesine toplam 41 ziyaret gerçekleştirmiş olduklarını söyledi.
Erdoğan, sadece bu tablonun bile tek başına Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.
"İKİLİ İLİŞKİLER İLE BÖLGESEL KONULARI ETRAFLICA ELE ALDIK"
Erdoğan, bu seyahatinde Angola, Togo, Burkina Faso, Liberya ve Nijerya Cumhurbaşkanlarıyla yaptıkları görüşmelerde, ikili ilişkiler ile bölgesel konuları etraflıca ele aldıklarını belirtti.
Angola'da, Angola Ulusal Meclisi'ne hitap ettiklerini dile getiren Erdoğan, ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilen Türkiye-Angola İş Forumu'nda karşılıklı yatırım ve iş imkanlarını değerlendirdiklerini kaydetti.
Erdoğan, "Angola Cumhurbaşkanı Sayın Lourenço ile ilişkilerimizi eğitimden güvenliğe, ekonomiden kültürel hayata kadar her alanda geliştirmek doğrultusunda bir kez daha mutabık kaldık." dedi.
TOGO'DAKİ TEMASLAR
Bir ilki teşkil eden Togo ziyaretindeki temaslarının, Togo ile son dönemde bakan düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretlerle yakalanan ivmeyi daha da güçlendirdiğine dikkati çeken Erdoğan, "Togo Cumhurbaşkanı Sayın Gnassingbe ile terörle mücadele ve bölgesel meseleler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldık. Kendisiyle siyasi ve askeri alanda iş birliğimizi ilerletme arzumuzu da teyit ettik." ifadelerini kullandı.
"TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARŞI DAHA ETKİN MÜCADELE ETME HUSUSUNDA MUTABIK KALDIK"
Lome'de ayrıca Burkina Faso Cumhurbaşkanı Kabore ve Liberya Cumhurbaşkanı Weah ile de görüştüklerini hatırlatan Erdoğan, "Dört lider, bir çalışma yemeğinde ayrıca bir araya geldik. Bu liderlerle yaptığımız görüşme sonunda yayınladığımız bildiride, diğer pek çok hususun yanı sıra güvenlik alanında iş birliğimizi güçlendirme kararına da vardık. Bu kapsamda dört lider olarak FETÖ, Boko Haram, El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı hiçbir ayrım gözetmeden daha etkin mücadele etme hususunda mutabık kaldık." diye konuştu.
"AFRİKA'YI PAZAR DEĞİL, ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"
Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde de ülkeler arasındaki ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, iş birliğini pekiştirecek anlaşmalar imzalayarak ziyaretlerini taçlandırdıklarını belirtti.
Erdoğan, "Malumunuz, Afrika vizyonumuz karşılıklı saygı temelinde kazan-kazan ilkesine dayanıyor. Afrika'yı pazar değil, ortak olarak görüyoruz. Bazı ülkelerin Afrika kıtasına bizim gibi iş birliği perspektifinden değil, çıkar penceresinden baktıklarını gayet iyi biliyoruz. Kibir üzerine bina edilmiş bir bakış yerine iş birliği, dayanışma, ortak tarih, bilgi, birikim ve tecrübe paylaşımı üzerine inşa edilmiş bir Afrika yaklaşımını savunuyoruz. Afrikalı dostlarımızın da bizim bu samimi yaklaşımımızın farkında olduklarını memnuniyetle görüyoruz." dedi.
"KITA İLE BAĞLARIMIZI VE İŞ BİRLİĞİMİZİ TAÇLANDIRACAĞIZ"
İstanbul'da 21-22 Ekim tarihlerinde Üçüncü Türkiye-Afrika Ekonomi ve İşbirliği Forumu'nu düzenlediklerini hatırlatan Erdoğan, "Biz de bu forumun kapanış oturumuna katılacağız. 17-18 Aralık'ta ise Üçüncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni yine İstanbul'da gerçekleştirerek kıta ile bağlarımızı ve iş birliğimizi taçlandıracağız. Ziyaretlerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.