SON DAKİKA: Afrika'yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye'nin Afrika'da etkisi artıyor
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya'ya yaptığı ziyaret ile Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş oldu. Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba, kıtada dikkati çekici bir varlığa dönüştü. İşte yıllarca Afrika'yı sömürerek kıtaya kan ve gözyaşından başka bir şey götürmeyen Fransızları çıldırtacak istatistikler...
21.10.2021 11:33
- Son Güncelleme: 21.10.2021 11:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya'ya yaptığı ziyaret ile Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş oldu.
Yapılan ziyaretler Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirirken kıtanın farklı noktalarında faaliyete geçen kurumlar da Afrika ülkeleriyle ilişkilerin derinleşmesi ve ilerlemesine katkı sağladı.