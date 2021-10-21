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Haberler Güncel SON DAKİKA: Afrika'yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye'nin Afrika'da etkisi artıyor

SON DAKİKA: Afrika'yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye'nin Afrika'da etkisi artıyor

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya'ya yaptığı ziyaret ile Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş oldu. Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba, kıtada dikkati çekici bir varlığa dönüştü. İşte yıllarca Afrika'yı sömürerek kıtaya kan ve gözyaşından başka bir şey götürmeyen Fransızları çıldırtacak istatistikler...

21.10.2021 11:33 - Son Güncelleme: 21.10.2021 11:33
SON DAKİKA: Afrika’yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye’nin Afrika’da etkisi artıyor

Türkiye'nin Afrika kıtası ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmek için son 20 yılda gösterdiği çaba, kıtada dikkati çekici bir varlığa dönüştü.

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SON DAKİKA: Afrika’yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye’nin Afrika’da etkisi artıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 17-20 Ekim tarihlerinde Angola, Togo ve Nijerya'ya yaptığı ziyaret ile Afrika'daki 54 ülkeden 30'unu ziyaret etmiş oldu.

SON DAKİKA: Afrika’yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye’nin Afrika’da etkisi artıyor

Yapılan ziyaretler Afrika ülkeleriyle ilişkileri geliştirirken kıtanın farklı noktalarında faaliyete geçen kurumlar da Afrika ülkeleriyle ilişkilerin derinleşmesi ve ilerlemesine katkı sağladı.

SON DAKİKA: Afrika’yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye’nin Afrika’da etkisi artıyor

Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle kurduğu ilişkiler, diplomatik misyonların yanında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Hava Yolları (THY), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) gibi kurumlar ve farklı alanlarda yapılan anlaşmalarla devam ediyor.

SON DAKİKA: Afrika’yı sömüren Fransızları çıldırtan sayılar! Türkiye’nin Afrika’da etkisi artıyor

Afrika kıtasındaki ilk büyükelçiliğini 1925'te Mısır'ın başkenti Kahire'de açan Türkiye, Sahra Altı Afrika'daki ilk büyükelçiliğini ise 1926'da Etiyopya'da faaliyete geçirdi.

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