Son dakika: Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri!

Son dönemde düzenlenen karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ikili ilişkilerde önemli bir ivme yakalanmasını sağladığına işaret eden Erdoğan, bu ziyaretler vesilesiyle birçok anlaşma imzalandığını, iş birliği alanları üzerinde mutabık kalındığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Gnassingbe ile bugün yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmelerde ilişkileri nasıl daha ileri noktalara taşıyacaklarını ele aldıklarını anlatan Erdoğan, "Togo ile esasen birçok konuda benzer görüş ve yaklaşıma sahibiz. Siyasi, ekonomik, ticari ve askeri alanlarda iş birliğimizi ilerletme arzusundayız." diye konuştu.

Gnassingbe ile bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde de bulunduklarını belirten Erdoğan, "Türkiye, Togo'nun bölgesinde ve Afrika kıtasının genelinde ihtilafların barışçıl çözümü konusunda yürüttüğü aktif dış politikayı takdirle izlemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin Lome Büyükelçiliğini 1 Nisan 2021'de faaliyete geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, Togo'nun da yıl sonuna kadar Ankara Büyükelçiliğini açacağını ifade etti.

FETÖ İLE MÜCADELEYE VERDİKLERİ DESTEK TAKDİRE ŞAYANDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togo'nun FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır. Sayın Cumhurbaşkanı, bizzat verdiği talimatlarla Togo'daki FETÖ okulunun kapatılmasında ve Maarif Vakfımızın okul açmasında ülkemize destek olmuştur. FETÖ ile mücadelemizdeki bu kararlı duruşundan ötürü kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Lome'de Türkiye Maarif Vakfının iki okulunun faaliyete geçmiş durumda olduğunu dile getiren Erdoğan, "Maarif Vakfımız verdiği kaliteli eğitimle Togo eğitim sistemine ve Togolu öğrencilerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bugünkü ikili görüşmemizde, Maarif Vakfımızın Başkanına da bunu hatırlatmak istiyorum. Bir de Maarif Vakfı olarak bir spor okulu açması noktasında kendileriyle mutabık kaldık." diye konuştu.

Henüz arzu edilen seviyede olmasa da iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin giderek geliştiğini söyleyen Erdoğan, "2020 yılında 148 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaştık. 2018-2022 Ulusal Kalkınma Planımız çerçevesinde Türk firmaları turizm, tarım, enerji, inşaat gibi sektörlerde Togo'da örnek gösterilecek yatırımlara imza atmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.