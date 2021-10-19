Son dakika: Afrika'daki dörtlü zirveden ortak bildiri!

Kalkınma alanındaki iş birliğini de kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Erdoğan, "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığımızca 2012 yılından bu yana Togo'da sağlık ve eğitim alanında birçok proje gerçekleştirildi. Aynı şekilde şimdiye kadar Türkiye burslarından 89 öğrenci yararlandı. Bu sayının artarak devam etmesini arzu ediyoruz." dedi.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında da dayanışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Togo, Burkina Faso ve Liberya'ya hem Türkiye olarak hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunacağız. Türk Konseyi üyesi Azerbaycan ve gözlemci üye Macaristan'ın da katkılarıyla aşıları sizlere ulaştıracağız." diye konuştu.
Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gnassingbe ve Togo halkına misafirperverlikleri için teşekkür etti.
"TEKRAR GELECEĞİM"
Başkan Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ziyarete ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Cumhurbaşkanı seçildiğimde bildiğiniz gibi Gnassingbe yemin törenime katılmıştı. O günden bu güne tabii Togo'ya ve değerli dostuma böyle bir adeta borcum vardı ve kendilerine bu borcumu ilk fırsatta gidereceğimi söylemiştim. Şimdi de Togo'ya bu ziyaretle bu borcumu gidermiş oldum." dedi.
Bugüne kadar Afrika'ya yaptığı ziyaretlere de değinen Erdoğan, görev süresi boyunca 28 Afrika ülkesine 38 ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi. Erdoğan, "Bunlar şimdi daha da artıyor. İşte şu anda gördüğünüz gibi dün Angola, bugün Togo ve buradan da Nijerya'ya geçeceğiz. Çok kısa bir zaman içerisinde Afrika'da 3-4 ülkeye tekrar geleceğim, tekrar geleceğim, tekrar geleceğim." ifadesini kullandı.
Erdoğan, FETÖ'nün Afrika'daki yapılanmasına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin soru üzerine de şunları söyledi:
"Değerli dostum Gnassingbe gerçekten FETÖ konusunda hassas. Burkina Faso, Liberya onlarla da yapacağımız görüşmede kesinlikle tabii ki bu FETÖ konusu yine gündeme gelecek ve yoğun bir şekilde biz FETÖ belasından bu ülkelerin, bu dost, kardeş ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz ve onların da bu konuda aynı hassasiyet içerisinde olduğunu biliyorum, görüyorum. İnşallah bunu başaracağız."
İki ülkenin hangi alanlarda ilişkileri geliştirmek istediği yönündeki soruya karşılık Erdoğan, siyasi, askeri, ekonomik, güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade etti. Togo'nun stratejik bir noktada bulunduğunu belirten Erdoğan, bu tür adımları birlikte atabileceklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Özellikle de savunma sanayiinde beraber atabileceğimiz adımlarımız var. Tarımda yine beraber atabileceğimiz adımlar var. Bunun yanında özellikle bizim terörün bu bölgeye sızmaması için de askeri güvenlik iş birliği adımlarını da atabiliriz. Bunu ikili görüşmede de değerli dostuma söyledim ve her zaman biz bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."
İKİ ÜLKE ARASINDA 2 ANLAŞMA İMZALANDI
Bu arada, basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Gnassingbe'nin huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.
Bu doğrultuda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey tarafından, iki ülke hükümetleri arasında, "Diplomatik Temsilcilikler için Arsa Takasına İlişkin Protokol" ve "Türkiye Maarif Vakfı ve Togo Cumhuriyeti Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması" imza altına alındı.
Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik iş birliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo'nun yanında yer almaya devam edeceğiz."