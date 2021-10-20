CHP'li İBB'nin yalancı sözcüsü Murat Ongun! 51 dakikada çark etti

CHP'li İBB'de skandallar bitmek bilmiyor. Hizmetten çok hizmetin pr'ını yapan CHP'li belediyenin sözcüsü Ongun yine faka bastı. Murat Ongun, bu akşam saat: 20.15'te paylaşımda bulundu ve İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki interneti engellemekle suçladı. Murat Ongun, saat: 21.06'daki paylaşımda ise İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti.
YALAN YİNE DEŞİFRE OLDU
Murat Ongun'un, 51 dakikada kendisini yalanlayan iki paylaşımı:
Murat Ongun'un saat: 20.15'de yaptığı paylaşım: Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil.
"İSTANBUL İL GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ'NE TEŞEKKÜRLER"
Murat Ongun'un saat: 21.06'da yaptığı paylaşım: "Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki öğrenci kardeşlerimize sağladığımız ücretsiz internet hizmetimiz devam edecek. İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü müdahil oldu. Gençlere iyi bir barınma ve çalışma olanağı sağlamak hepimizin ortak görevi, ilgililere teşekkürler."
İMAMOĞLU YİNE PR PEŞİNDE
CHP'li İmamoğlu yapması gereken hizmeti şovmuş gibi göstermeye devam ediyor. İmamoğlu "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim." diyerek otobüs seferlerini artırıldığı ve internet sağladığını söyledi. Oysaki asıl gerçeği Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ortaya çıkardı.
Bakan Kasapoğlu, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." dedi.