CHP'li İBB'nin yalancı sözcüsü Murat Ongun! 51 dakikada çark etti

CHP'li İBB'de skandallar bitmek bilmiyor. Hizmetten çok hizmetin pr'ını yapan CHP'li belediyenin sözcüsü Ongun yine faka bastı. Murat Ongun, bu akşam saat: 20.15'te paylaşımda bulundu ve İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'ndaki interneti engellemekle suçladı. Murat Ongun, saat: 21.06'daki paylaşımda ise İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

YALAN YİNE DEŞİFRE OLDU



Murat Ongun'un, 51 dakikada kendisini yalanlayan iki paylaşımı:

Murat Ongun'un saat: 20.15'de yaptığı paylaşım: Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil.