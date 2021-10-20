Beş benzemezi Diyarbakır'da bir düğün salonunda toplayan bu yeni dalganın farkında mısınız Kemal Bey?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı gazetecileri beraberinde Diyarbakır'a götürdü. 'Tarafsız basın' dersi veren gazetecilerden İsmail Saymaz ile Ertuğrul Özkök birlikte halay çekti, o anları İsmail Küçükkaya kayda aldı. Küçükkaya görüntüleri sosyal medya hesabından, "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır'da Ahmet Güneştekin sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti" notuyla paylaştı.



"YENİ DALGANIN FARKINDA MISINIZ KEMAL BEY?"

Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah yazarı Melih Altınok CHP'deki adaylık sürecine ilişkin çarpıcı tespitlere yer verdi. Altınok'un yazısı şu şekilde:



Ekrem İmamoğlu, programlarında Türkiye'deki seçimlere müdahalenin de olduğunu itiraf eden Okyanus ötesinin hâlâ gözdesi. Avrupa'nın da...

Erken seçim gezilerinde CHP Genel Başkanı gibi karşılanan İmamoğlu'na açıktan müdahale edemeyen Kılıçdaroğlu ise hâlâ maçtan kopmuş değil...

Son günlerde sağı solu tehdit etmeye başlamasının, belaltı muhalefete geçmesinin, hızlı yürüyebildiğini gösteren videolar çekmesinin falan sebebi de bu...



İsmail Küçükkaya'dan videolu ifşa! ''Bu görüntü çok konuşulur'' yazıp paylaştı!





Hem parti içine ve tabana hem de Batı başkentlerine, "Bende daha iş var, ölü toprağını attım üzerimden" mesajı gönderiyor.

Ne var ki gelişmeler Kılıçdaroğlu'nun üzerinin çizildiğini gösteriyor.



Örneğin, Genel Merkez'de krize neden olan Diyarbakır seyahatinde, CHP örgütü yerine HDP tarafından ağırlanan Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı düğünden hallice kutlama...



Ne kadar operasyonel gazeteci, sanatçı varsa, yakayı fayrap etmiş, sahnede göbek sallıyordu. Halk TV'nin ekran yüzleri ve bir gün de PKK'nın cinayetleri için sergi açmasını beklediğimiz küratörler de dahil...



İsmail'in çekimlerini izlemeyenler için şu kadarını söyleyeyim, HDP ve İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki düğününde halay başını Ertuğrul Özkök çekiyordu!



Evet evet bildiğiniz Özkök.

Cebindeki güllü dallı mendili eline almaya cesaret edemese de "grand tuvaletiyle" sıçrarken yüzünden mahcubiyet okunuyordu ama heyecanlıydı da.

Oysa zamanında Hürriyet'e attığı manşetlerle Kürtçe şarkı söyleyenden bile nefret ettiğini ilan edecek kadar kararlıydı...



Demek "müzik zevki" epey bir değişmiş Ertuğrul Bey'in.



Peki siz beş benzemezi Diyarbakır'da bir düğün salonunda toplayan bu yeni dalganın farkında mısınız Kemal Bey?



Süreç ne kadar da "Asla aday olmayacağım" dediğiniz günün ertesi Deniz Baykal'ın yerine hop diye CHP Genel Başkanlığı'na oturduğunuz döneme, 11 yıl öncesine benziyor değil mi?

Aman dikkat! Bunlardan her şey beklenir... Gerçi siz hepimizden daha iyi tanıyorsunuz onları.



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