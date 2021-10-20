KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu