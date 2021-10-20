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    • Güncel
    • 20.10.2021 07:35
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    • 20.10.2021 07:46
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları geliyor. Yapılan son değelerndirmelere göre, yağışların, bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgedeki vatandaşlar ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte il il 20 Ekim hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, heyelan, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 23°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 24°C
    Az bulutlu

    MANİSA °C, 23°C
    Az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 28°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 27°C
    Az bulutlu

    MERSİN °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 16°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 15°C
        Parçalı bulutlu

        DÜZCE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Çok bulutlu, kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 19°C
        Çok bulutlu

        SAMSUN °C, 15°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 14°C
        Çok bulutlu

        TRABZON °C, 16°C
        Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 12°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        KARS °C, 13°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 18°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        VAN °C, 14°C
        Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 23°C
        Parçalı bulutlu

        SİİRT °C, 24°C
        Parçalı bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için kuvvetli sağanak uyarısı!
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