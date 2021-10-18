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    • 18.10.2021 17:30
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    ''Vay Şerefsiz'' manşetinin mimarı Ertuğrul Özkök elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyenlerle halay çekti

    Ahmet Kaya için atılan ''Vay Şerefsiz'' manşetinin mimarı Ertuğrul Özkök, Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için heykel sözü veren tayfayla halay çekti.

    Vay şerefsiz

    Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Ahmet Kaya'yı hedef almış ve tepkiye yol açan "Vay şerefsiz" manşetini atmıştı.




    Gazetenin iddiasına göre Ahmet Kaya, Berlin'de Kürt İşadamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede Türkiye'ye kin kusmuştu.

    Sonraki manşette ise Ahmet Kaya için "Ayıp Ettin Gözüm" manşetini atan Hürriyet, onu Apo'lu Kürdistan haritası önünde konser vermekle itham etmişti.

    Ahmet Kaya için bu haberler üzerine DGM'de 10.5 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. Kaya bunun üzerine 16 Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda gıyabında toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi.

        APO TAYFAYLA HALAY
        CHP içinde cumhurbaşkanı adaylığı için iyiden iyiye çalışmalarını artıran Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır'a yaptığı gezide yanında Ertuğrul Özkök, İsmail Saymaz, İsmail Küçükkaya, Akif Beki gibi isimleri de götürdü. Hatta Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz birlikte halay da çekti.

        Kardeş Türküler'in sahne aldığı mekandaki etkinlikte bulunan FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya, İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün birlikte halay çektiği anları kayda aldı.

        Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Küçükkaya, paylaşımına "Bu görüntü çok konuşulur. Diyarbakır'da Ahmet Güneştekin sergisinde Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz Kardeş Türküler sahnede iken halay çekti. #SorunlarlaYüzleşelim" notunu ekledi.

        İsmail Küçükkaya'dan videolu ifşa! ''Bu görüntü çok konuşulur'' yazıp paylaştı!

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