''Vay Şerefsiz'' manşetinin mimarı Ertuğrul Özkök elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyenlerle halay çekti

Ahmet Kaya için bu haberler üzerine DGM'de 10.5 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. Kaya bunun üzerine 16 Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda gıyabında toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi.