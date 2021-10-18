''Vay Şerefsiz'' manşetinin mimarı Ertuğrul Özkök elebaşı Abdullah Öcalan'ın heykelini dikmek isteyenlerle halay çekti

Ertuğrul Özkök, Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Ahmet Kaya'yı hedef almış ve tepkiye yol açan "Vay şerefsiz" manşetini atmıştı.
Gazetenin iddiasına göre Ahmet Kaya, Berlin'de Kürt İşadamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede Türkiye'ye kin kusmuştu.
Sonraki manşette ise Ahmet Kaya için "Ayıp Ettin Gözüm" manşetini atan Hürriyet, onu Apo'lu Kürdistan haritası önünde konser vermekle itham etmişti.
Ahmet Kaya için bu haberler üzerine DGM'de 10.5 yıl ağır hapis istemiyle iki ayrı dava açıldı. Kaya bunun üzerine 16 Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda gıyabında toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi.