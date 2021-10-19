İstanbul'da taksi sorunu | İBB 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı getirdi! Taksiciler kararı yargıya taşıyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında "Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı" şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamalara başvurmasını taksici temsilcileri, yargıya taşıyacak.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyup Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İBB'nin yaptıklarının hukuka aykırı olduğunu savunarak konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.
"HİSSELİ VEYA ORTAKLI ALAMAZLAR DİYE BİR İFADE YOK"
Kanunda durumun açıkça ifade edildiğini belirten Aksu,"Şoförlükten geçimini sağlayan kişiler, taksi plakası alabilir. Burada hisseli veya ortaklı alamazlar diye bir ifade yok. Onun için yaptıkları uygun bir şey değil, kanuna aykırı, yargıya taşıyacağız. Burada sayın belediye başkanı kaos yaratmaya çalışıyor. Biz de bunu kabul etmiyoruz." diye konuştu.