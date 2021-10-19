Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’nın yıllarca sömürüldüğünü söyledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Eğitim, tarım, sanayi, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşmayı imzalamış olduk" dedi. Önemli mesajlar verdi:

Angolo 400 yılı aşkın maalesef Portekiz tarafından sömürülmüş bir ülke konumundadır. Afrika'nın ülkelerinin birçoğunun yeraltı kaynakları maalesef Batı tarafından sömürülmüştür.

Bunların en önemlisi Fransa'dır. Fransa, Afrika'yı adeta bir sömürge kıtası olarak kullanmıştır. Yüzbinlerce insan buralarda öldürülmüştür. Başta Cezayir olmak üzere, bu insanlar öldürülürken kimsenin sesi çıktı mı?

Adil bir dünya talebimiz var, el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor, korktukça bu zulüm tüm Afrika'yı saracaktır.

Haklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor, adil bir yapıya sahip çıkmamız gerekiyor. Şu anda da hala Libya'da olanları görüyorsunuz, Somali'de olanları görüyorsunuz.

Zulüm hala devam ediyor, bitmiş değil. Daha adil bir dünyayı hep beraber inşa etmemiz gerekiyor.

KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU

Başkan Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit eden açıklamasında, Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.