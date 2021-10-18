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    • 18.10.2021 13:35
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    Son dakika: Başkan Erdoğan Angola'da resmi törenle karşılandı

    Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, Angola Devlet Başkanı Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Angola Meclisi'ne hitap edecek Başkan Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

    Başkan Erdoğan Angola’da resmi törenle karşılandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.

    Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Lourenço, Başkan Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.



    Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen Başkan Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

    Başkan Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine tanıtımının ardından top atışı yapıldı.

    Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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