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    • 18.10.2021 19:51
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. "Angola ile ikili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz." dedi.

    Angola ile kazan-kazan!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
    Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması kayıptır. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık.

    TİCARET HACMİ 500 MİLYON DOLARA ÇIKARILACAK
    İkili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. 2005 yılında başlattığımız Afrika Açılımı ile bölgede kadim dostluğumuzu geliştirdik. Kıtadaki büyükelçilik sayısını artırdık.


    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço ile bir araya geldi.

    Ülkemizin güçlü sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirlerimizin sayısı ciddi şekilde arttı. Angola'da nitelikli hastaneler, üniversiteler yapabiliriz. Salgının zirvesi 2021'de birçok ülke havlu atarken biz rekor seviyede büyüdük.

    2021'DE YÜZDE 9'LUK BÜYÜME BEKLİYORUZ
    İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz. İHA filomuzu dünyanın bir numarası haline getireceğiz "
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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalar
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