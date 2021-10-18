Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Angola İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, "İnşallah 2021'i yüzde 9'luk büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Karşılıklı ziyaretlerimizin ikili ilişkilerimizde yeni bir sayfa açacağına inanıyorum. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkileri etraflıca ele aldık. G-20 üyesi Türkiye ile Afrika'nın yükselen yıldızı Angola'nın ilişkilerini geliştirmede bu kadar geç kalması kayıptır. Karşılıklı ziyaretlerle tarihi bir adım attık.