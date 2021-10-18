T3 Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın babası olan Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından ölüm sebebi ve hayatı hakkında detaylı bilgiler merak edilip arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Özdemir Bayraktar kimdir, kaç yaşındaydı? Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar neden öldü, hastalığı neydi? İşte tüm merak edilenler!
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti.
BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü..." denildi.
Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin."
Özdemir Bayraktar'ın cenaze namazı 19 Ekim Salı günü öğle namazında Fatih Camii'nde kılınacağı açıklandı.