Kaza yapınca yakalandılar! Araçlarından geyik çıkan 2 avcıya ceza yağacak

Bu sırada aracın bagajında, kızıl geyik olduğunu gören jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Gelen görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye ve erkek kızıl geyiğe el koydu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.