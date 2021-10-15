Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak duyurdu: Türkiye'den yeni silah sistemleri alacağız

İki ülkenin NATO içindeki stratejik iş birliğine dikkati çeken Akar, "İki NATO müttefiki olarak yaptığımız çalışmaların daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanlarımızın yaptığı çalışma, çizdiği çerçeve bizim için son derece aydınlatıcı ve yol gösterici olmuştur." diye konuştu.

"KATKILARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile mayısta Türkiye'de bir araya geldiklerini anımsatan Akar, şunları söyledi:

"Çalışmalarımızı geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir taraftan bakanlar düzeyinde çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan askeri diyalog toplantılarının yapılacağını, bunun da ötesinde yüksek düzeyli stratejik konseyin toplanacağını da belirtmek isterim. NATO çerçevesinde yaptığımız çalışmalar kapsamında Polonya'daki çok uluslu kolordu ve çok uluslu tümen için katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."