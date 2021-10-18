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    • 18.10.2021 14:53
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    Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun içinde bulunduğu asansör yere çakıldı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Van'da asansör kazası geçirdi. Ucuz atlattıklarını belirten Davutoğlu, "Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz" dedi. Davutoğlu'nun belinde ciddi bir sıkıntı oluştuğu ve korse ile oturduğu iddia edildi. Haberin detayları...

    Davutoğlu’nun bulunduğu asansör yere çakıldı

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinin Van programı sırasında, bindiği bir asansör yere çakılması sonucu belinde ciddi bir sıkıntı meydana geldiği öğrenilmişti.

    Davutoğlu, geçirdiği kaza ile ilgili, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Radyo ve Televizyon programından sonmra doktora gittik, iğne falan yapıldı. Doktorlar bana ayaklarımı sürekli hareket halinde bulundurmam gerektiğini söylediler. Oturmamın gerektiği yerde 20 dakikada bir ayağa kalkarak ayaklarımı hareket ettirmem gerekli olduğunu söyleyen doktorlar, bir hafta içinde sağlığıma kavuşabileceğimi ifade ettiler. Bizimle en iyi şekilde ilgilenen ve büyük bir ilgi gösteren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum" sözlerini sarf etti.

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