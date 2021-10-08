Ahmet Davutoğlu Kayseri’de köşeye sıkışınca İP, CHP ve HDP’yi sattı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaretler sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir kişi, "İYİ Parti, CHP ve HDP ile birlik olursanız hiç gözümüzde yoksunuz. Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz." dedi.





Davutoğlu ise bu kişiye, "Merak etme, biz milletle beraberiz, Kayseri'yle beraberiz." yanıtını vererek söz konusu partilerle birlikteliklerini inkar etti.





İHANET TEPKİSİ

Emekli öğretmen Burhan Karamustafa da "Biz seni sevmiştik ama ne zamana kadar, yol arkadaşına ihanet edene kadar" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi.