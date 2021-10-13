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    • 13.10.2021 19:58
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    TÜGVA'dan kovuldu Gelecek Partisi kucak açtı! Tamer Özsoy'un kirli sicili: Dolandırıcılık, sahte belge...

    Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP ve terör örgütü bağlantılı etki ajanlarının hedefi haline geldi. Mesnetsiz iddialar ve yalan furyasına CHP'ye yakın çamur medya da eklendi. Bir dönem TÜGVA'da görev yapan ancak gerçek yüzü ortaya çıkınca yol verilen Tamer Özsoy, CHP medyası tarafından parlatılmaya başlandı. Takvim.com.tr TÜGVA'dan kovulup Gelecek Partisi'ne sığınan Tamer Özsoy'un kirli sicilini ortaya çıkardı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    TÜGVA’dan kovuldu Gelecek kucak açtı! Sicili kirli...

    Sosyal aktiviteler ve çeşitli etkinliklerle gençleri ve öğrencileri temel alan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP ve terör örgütü bağlantılı etki ajanlarının hedefi haline geldi.

    Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni 27 saat boyunca işgalinin hukuksuz olduğu mahkeme kararıyla belgelenmişti.


    Fotoğrafta: Terör örgütleri ile bağlantılı etki ajanı Metin Cihan

    ETKİ AJANI ÜFLEDİ, CHP İFTİRALARI SÜRDÜRDÜ
    Bu gelişmelerin akabinde TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan ve firari olarak yurt dışında bulunan etki ajanı Metin Cihan, TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.


    CHP'li isimler de etki ajanının peşine takılıp bu iftirayı dillendirdi.



        ÇAMUR MEDYASININ DA HEDEFİNDE TÜGVA VAR
        Yalan ve iftiralarla propaganda çabasına girişen CHP'ye yakın çamur medya, bir dönem TÜGVA içinde bulunan sonra da belge sahteciliği ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Tamer Özsoy'u parlatma çabasına girişti.

        Şimdilerde Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne geçiş yapan Özsoy, TÜGVA'yı mesnetsiz iddialarla hedef alıyor.


        Fotoğrafta: Tamer Özsoy

        Takvim.com.tr TÜGVA'dan kovulup Gelecek Partisi'ne sığınan Tamer Özsoy'un kirli sicilini ortaya çıkardı.

        DOLANDIRICILIK YAPMIŞ, SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞ
        Tamer Özsoy, 2019'da iş temini karşılığı Van'da bir vatandaşı dolandırmış.

        Dolandırılan kişi; Tamer Özsoy'un Kudret A. isimli şahısla birlikte, Valilikten festival izni alınması karşılığında kendisini dolandırdığını bu kişilerin izin verildiğine yönelik Valilik adına SAHTE BELGE düzenleyerek kendisine gönderdiklerini, buna karşılık 10.000 TL istediklerini parayı da Tamer Özsoyun şahsi hesabına aktardığını,gerçekte valiliğin izin vermediğini öğrendiğini dolandırıldığını avukatlara anlatmış.

        TÜGVA ŞUTLADI, GELECEK PARTİSİ KUCAK AÇTI
        Dolandırıcılık yapıp Valilik adına sahte belge düzenleyen Tamer Özsoy'un TÜGVA ile ilişiği kesildikten sonra koşa koşa Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne koşmuş ve Partinin Van İpekyolu kurucu ilçe başkanı olmuş.
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