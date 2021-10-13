TÜGVA'dan kovuldu Gelecek Partisi kucak açtı! Tamer Özsoy'un kirli sicili: Dolandırıcılık, sahte belge...

Sosyal aktiviteler ve çeşitli etkinliklerle gençleri ve öğrencileri temel alan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), CHP ve terör örgütü bağlantılı etki ajanlarının hedefi haline geldi.
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve ekibinin, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar İlçe Temsilciliği'ni 27 saat boyunca işgalinin hukuksuz olduğu mahkeme kararıyla belgelenmişti.
Fotoğrafta: Terör örgütleri ile bağlantılı etki ajanı Metin Cihan
ETKİ AJANI ÜFLEDİ, CHP İFTİRALARI SÜRDÜRDÜ
Bu gelişmelerin akabinde TKP, FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri ile bağlantılı olan ve firari olarak yurt dışında bulunan etki ajanı Metin Cihan, TÜGVA'yı hedef alarak "devlet içinde kadrolaşma" iddiasını ortaya attı.
CHP'li isimler de etki ajanının peşine takılıp bu iftirayı dillendirdi.