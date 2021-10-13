TÜGVA'dan kovuldu Gelecek Partisi kucak açtı! Tamer Özsoy'un kirli sicili: Dolandırıcılık, sahte belge...



Fotoğrafta: Tamer Özsoy



Takvim.com.tr TÜGVA'dan kovulup Gelecek Partisi'ne sığınan Tamer Özsoy'un kirli sicilini ortaya çıkardı.



DOLANDIRICILIK YAPMIŞ, SAHTE BELGE DÜZENLEMİŞ

Tamer Özsoy, 2019'da iş temini karşılığı Van'da bir vatandaşı dolandırmış.



Dolandırılan kişi; Tamer Özsoy'un Kudret A. isimli şahısla birlikte, Valilikten festival izni alınması karşılığında kendisini dolandırdığını bu kişilerin izin verildiğine yönelik Valilik adına SAHTE BELGE düzenleyerek kendisine gönderdiklerini, buna karşılık 10.000 TL istediklerini parayı da Tamer Özsoyun şahsi hesabına aktardığını,gerçekte valiliğin izin vermediğini öğrendiğini dolandırıldığını avukatlara anlatmış.



TÜGVA ŞUTLADI, GELECEK PARTİSİ KUCAK AÇTI

Dolandırıcılık yapıp Valilik adına sahte belge düzenleyen Tamer Özsoy'un TÜGVA ile ilişiği kesildikten sonra koşa koşa Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne koşmuş ve Partinin Van İpekyolu kurucu ilçe başkanı olmuş.