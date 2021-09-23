Sivas’ta Gelecek Partililer Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren vatandaşa saldırdı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.
Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı.
KATILIM ARTSIN DİYE BEDAVA YEMEK DAĞITTI, YİNE OLMADI
Açılışa katılımın artması için tavuk döner ve ayran dağıtılmasına rağmen Sivaslılar, Ahmet Davutoğlu'nu dinlemeye gitmedi.
"AÇILIŞTAN SONRA İKRAM DEVAM EDECEK"
Tavuk döner alanların meydandan ayrılması üzerine Gelecek Partisi yetkilileri, "İkramımız devam edecektir. Açılıştan sonra ikramımız devam edecektir. Sahne önüne davet ediyoruz sizleri." şeklinde anons yaptırdı.