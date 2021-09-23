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    • 23.09.2021 17:16
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    Sivas’ta Gelecek Partililer Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren vatandaşa saldırdı

    Her gün yeni bir muhalefet partisinin vatandaşa saldırdığına ilişkin haberler geliyor. Bu skandal haberlere bir yenisi de Gelecek Partisi’nden eklendi. Sivas’ta partinin il binası açılış töreninde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun konuştuğu sırada bir vatandaş yüksek sesle tepkisini dile getirdi. Polis duruma müdahale ederken bazı partililer vatandaşın üzerine yürüdü.

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Sivas İl Binasının açılış törenine katıldı, törende vatandaşlarla partililer arasında arbede yaşandı.

    Gelecek Partisinin Sivas İl Binası Bankalar Caddesinde düzenlenen törenle açıldı.

    KATILIM ARTSIN DİYE BEDAVA YEMEK DAĞITTI, YİNE OLMADI
    Açılışa katılımın artması için tavuk döner ve ayran dağıtılmasına rağmen Sivaslılar, Ahmet Davutoğlu'nu dinlemeye gitmedi.

    "AÇILIŞTAN SONRA İKRAM DEVAM EDECEK"
    Tavuk döner alanların meydandan ayrılması üzerine Gelecek Partisi yetkilileri, "İkramımız devam edecektir. Açılıştan sonra ikramımız devam edecektir. Sahne önüne davet ediyoruz sizleri." şeklinde anons yaptırdı.

        DAVUTOĞLU'NU ELEŞTİREN VATANDAŞA SALDIRDILAR
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi.

        Tavuk dönere rağmen katılım düşük oldu. Açılış töreninde Davutoğlu'nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi.

        Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı.
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            Haberler Güncel Sivas’ta Gelecek Partililer Ahmet Davutoğlu’nu eleştiren vatandaşa saldırdı
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