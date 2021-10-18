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    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var

    Son dakika haberi! Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 23 eski Polis Akademisi öğrencisi gözaltına alındı.

    DHA
    İstanbul merkezli FETÖ operasyonu

    Polis Akademisi Başkanlığı'ndan 2015 yılında ilişilikleri kesilen ve YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde de Fetullahçı Terör Örgütü ile irtibatlarını devam ettirdikleri tespit edilen 23 eski Polis Akademisi öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen İstanbul merkezli operasyonda 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.


    23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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    Haberler Güncel İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
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