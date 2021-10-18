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    • 18.10.2021 15:51
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini tehdidine suç duyurusu

    CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerini hedef alan sözlerine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır." ifadelerini kullandı.

    Kamu görevlilerini tehdide suç duyurusu

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla bürokrat ve memurları "Size son uyarım" diyerek tehdit etti.

    18 Ekim'i milat olarak belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, o günden itibaren herkesin yaptığı iş nedeniyle hesap vereceğini söyledi.

    Bunun son çağrı olduğunun altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, bu emirleri verenlerin de affedilmeyeceğini belirtti.



    SKANDAL SÖZLERE SUÇ DUYURUSU
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bürokratlarla ilgili sözlerine ilişkin, "Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak, vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum." dedi.

    Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 18 Ekim 2021. Kılıçdaroğlu'nun kamu kurumları ve görevlilerini şaibe altında bırakarak 'ahır, lağım, pislik, mafyatik düzen, militan' gibi hastalıklı ruh hallerini yansıtan ifadelerle vesayet özlemli tehditleri için verdiği tarih." ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanından, en alt kademedeki çalışanına kadar tüm kamu görevlilerinin, hukuk düzeni içerisinde ve yasal çerçevede büyük özveriyle görevlerini yerine getirdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti:

    "Aksi ile ilgili elinde bilgi ve belgesi olanlar bunları hemen yargıya taşır. Şayet gecikir veya geciktirir ise yukarıda kullandığı seviyesiz ifadelerin tamamının altında kalır. Buradan, vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak, vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır. Bugünden itibaren Kılıçdaroğlu'nun vesayet özlemli tehditlerine karşı her bir kamu çalışanımız ve bürokratımız, milletimize olan hizmetine performansını katlayarak cevap verecektir. Hodri meydan."

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