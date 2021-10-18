Başkan Erdoğan bürokratları tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı: Hadi bakalım ne yapacağını göreceğiz

HUKUK DIŞI ÇAĞRI

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit etmesine sert çıktı: Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Angola, Togo ve Nijerya ziyaretleri öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Biz Afrika ülkeleriyle iş birliğimize asla kısa vadeli ve çıkar odaklı bakmıyoruz" dedi. Ayrıca önemli mesajlar verdi:



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na: Bürokrasiyi özellikle seçilmiş hükûmete karşı çıkmaya davet etmek vesayet çağrısından başka bir şey değildir.



Tabii bu CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı da değildir. Bu hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir.



Biz CHP'nin özlemini çektiği vesayet düzeninin defterini çoktan dürdük. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves.



Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum. Kılıçdaroğlu'nun kamu görevlilerine yönelik bu tehdidi, aynı zamanda açıkça bir suçtur...



ABD İLE F-16 PAZARLIĞI: (40 adet F-16 satın alacağı açıklaması) ABD'ye bizim F-35'ler için yapmış olduğumuz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme söz konusu. Bu ödemeler karşısında Amerika'nın böyle bir teklifi söz konusu oldu.



Elimizdeki F-16'ların modernizasyonu ve ilave F-16'lar almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz.



Şu an itibariyle de başta Savunma Bakanlığımız olmak üzere bu görüşmeler devam ediyor.