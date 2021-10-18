Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? Ramazan ne zaman 2022? İşte Diyanet takvimi!

Milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan ne zaman 2022 araştırmalarını hızlandırdı. 2021 yılının son ayları yaşanırken 2022 yılı hem resmi tatiller hem de dini günlerin, bayramların hangi tarihe denk geldiği, hafta içi mi hafta sonu mu olacağı, kaç gün tatil yapılacağı gibi bilgiler merak konusu oldu. En çok merak edilen ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç tarihi. Peki Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? İşte 2022 yılı Diyanet takvimi haberimizde yer alıyor.
RAMAZAN NE ZAMAN 2022?
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
2022 DİYANET TAKVİMİ
2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi