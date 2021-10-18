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    • 19.10.2021 10:08
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    Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? Ramazan ne zaman 2022? İşte Diyanet takvimi!

    Mübarek Ramazan ayı her yıl heyecanla bekleniyor ve Diyanet takvimine göre 2022 yılında hangi tarihte idrak edileceği belli oldu. En uzun tatillerden olan Kurban Bayramı ve diğer tüm resmi tatillerin tarih bilgisini de haberimizde bulabilirsiniz. Ramazan ne zaman 2022? Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.

    takvim.com.tr
    Ramazan ne zaman 2022?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş Ramazan ne zaman 2022 araştırmalarını hızlandırdı. 2021 yılının son ayları yaşanırken 2022 yılı hem resmi tatiller hem de dini günlerin, bayramların hangi tarihe denk geldiği, hafta içi mi hafta sonu mu olacağı, kaç gün tatil yapılacağı gibi bilgiler merak konusu oldu. En çok merak edilen ise 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlangıç tarihi. Peki Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? İşte 2022 yılı Diyanet takvimi haberimizde yer alıyor.

    RAMAZAN NE ZAMAN 2022?

    2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

    2022 DİYANET TAKVİMİ

    2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

    Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

    Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

    Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

        2022 yılı dini günleri…

        Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

        Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

        Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

        Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

        Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

        Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

        Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

        Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

        Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

        Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

        Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

        Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

        Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

        Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

        Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

        Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

        Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

        Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

        RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

        Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

        Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

        Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

            Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

            Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.
            Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.
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            Haberler Güncel Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı 2022 yılında hangi ayda başlıyor, kaç gün? Ramazan ne zaman 2022? İşte Diyanet takvimi!
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