28 Ekim Perşembe yarım gün mü? 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim okullar tatil mi? Kamu kurumları ve özel sektörler...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala bazı konularda araştırmalar hız kazandı. Bu sene 29 Ekim Cuma, 28 Ekim ise Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle 28 Ekim'in yarım gün mü veya resmi tatil olup olmadığı çalışanlar ve öğrenciler tarafından sıklıkla merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, 28 Ekim resmi tatil mi? 28 Ekim Perşembe yarım gün mü? 28 Ekim okullar tatil mi? İşte detaylar!