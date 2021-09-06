Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç yazdı: FETÖ'cüleri salıverecek

Böylece "memuriyet" hakları da düşmüş.

Bunların içinde soru çalanlar, hak yiyenler, sınava kendi yerine yeğenini sokanlar... Her türlü rezil var.

Ama Kılıçdaroğlu "herkesi" kurtaracak, hepsini.

Neden?

Bu adamın FETÖ'yle "iltisakı" nedir?

"Affettim" ayağından Fetullah da Ayetullah Humeyni gibi uçakla Esenboğa'ya inecek midir?