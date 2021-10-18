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    • 18.10.2021 21:11
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    Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: "Kaderi kaderimiz, kederi kederimiz..."

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz" ifadelerini kullanarak Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

    Başkan Erdoğan’dan Azerbaycan mesajı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

    Erdoğan mesajında, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: "Kaderi kaderimiz, kederi kederimiz..."
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