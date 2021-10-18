Başkan Erdoğan Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı: "Kaderi kaderimiz, kederi kederimiz..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutladı.
Erdoğan mesajında, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Erdoğan mesajında, "Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı;
Aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azadlığı azadlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimiz Can Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 🇦🇿 🇹🇷 pic.twitter.com/aLHcJgT0SY— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 18, 2021