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    Türk Hava Yolları günlük 1199 seferle Avrupa'da 2. oldu!

    Son dakika haberleri... Türk Hava Yolları, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 10-17 Ekim hava trafiği verilerine göre günlük 1199 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

    THY Avrupa 2’ncisi oldu!

    Türk Hava Yolları (THY), geçen hafta günlük 1199 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

    AVRUPA'DA GEÇEN HAFTA 162 BİN 562 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ
    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 10-17 Ekim hava trafiği verilerine göre, Avrupa'da 162 bin 562 uçuş yapıldı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandaRyanair, günlük 2 bin 313 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

    THY'DEN GÜNLÜK 1199 UÇUŞ
    THY, günlük 1199 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1027 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 445 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

    Raporda, söz konusu tarihlerde koronavirüs salgını öncesi 2019 yılına göre uçuşların yüzde 72,8 oranını yakaladığı ve ortalama günlük uçuş sayısının da 23 bin 223 olduğu kayıtlara geçti.

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları günlük 1199 seferle Avrupa'da 2. oldu!
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