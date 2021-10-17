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    Son dakika: CHP'li İBB İstanbul'u sata sata bitiremedi! Şimdi de Ayazağa İETT Garajı'nı satıyor

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Parti yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, henüz elle tutulur bir hizmet üretemezken varlıklarını satma konusunda ise rekora koşuyor. İBB yönetimi, şimdi de Ayazağa İETT Garajı'nı satıyor. Çoğu yeşil alandan oluşan arazinin tahmini bedeli 1 milyar 200 milyon TL.

    CHP’li İBB İstanbul’u sata sata bitiremedi!

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Halk Parti yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, henüz elle tutulur bir hizmet üretemezken varlıklarını satma konusunda ise rekora koşuyor.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sarıyer Ayazağa'daki 49 dönümlük İETT garajını satılığa çıkardı.

    Geçtiğimiz günlerde Ataşehir'deki metro istasyonunu satışa çıkaran İBB yönetimi, İETT Garajı olarak kullanılan Ayazağa'daki 49 dönümlük araziyi de satışa çıkardı.

    Kapalı teklif usulü artırma ile yapılacak ihalede garaj arazisi 1 milyar 200 milyon TL artı KDV bedelle satışa sunuldu.

    Ayazağa Mahallesi 10636 ada 3 parselde yer alan 49 bin 360.29 metrekare olan garajın ihale şartnamesinin ise İBB Satınalma Daire Başkanlığı İhale İşleri Müdürlüğü Hizmet İşleri Şefliği'nden 25 bin TL artı KDV karşılığında temin edilebileceği belirtildi.

    İhaleyle ilgili teklif mektuplarının 27 Ekim tarihine kadar idareye teslim edilmesi gerektiği ifade edilirken isteklilerin teyitli banka referans mektupları ile bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredi toplamlarının 1 milyar 500 milyon liradan az olmadığını belgelemeleri istendi.

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    Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB İstanbul'u sata sata bitiremedi! Şimdi de Ayazağa İETT Garajı'nı satıyor
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