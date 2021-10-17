Afrika turu başladı! Başkan Erdoğan Angola'da

Angola, Nijerya ve Togo ile diplomatik misyonların faaliyetlerinin yanı sıra ticari ve sosyokültürel alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi de önem arz ediyor. Bu nedenle diplomatik ve ticari ilişki kurulan ülkelerin yakından tanınması ve ilişki geliştirilmesinde TİKA ve TMV gibi kurumlar vasıtasıyla medya ve akademik alanda da ilişki kurulması önem arz ediyor.

Türkiye'nin girişimleriyle Angola'daki FETÖ okulları 2017'de, Togo'daki okullar ise bu yıl kapatıldı, ancak Nijerya'daki okullar faaliyetlerine devam ediyor. FETÖ'nün Afrika'da en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Nijerya'da okul haricinde örgüte ait bir üniversite ve hastane de faaliyet gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'daki ziyareti sonrası bu kapsamda, Nijerya makamlarınca henüz bir adım atılmadı. Bu nedenle bu seferki Nijerya ziyareti ayrı bir önem taşıyor.