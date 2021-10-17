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    Afrika turu başladı! Başkan Erdoğan Angola'da

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi. Resmi temaslarına bugün başlayacak Başkan Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. İki Cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. İşte detaylar...

    Başkan Erdoğan Angola’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile Angola'nın başkenti Luanda'ya geldi.

    Başkan Erdoğan, Luanda Quatro de Fevereiro Uluslararası Havalimanı'nda Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçisi Alp Ay tarafından karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Luanda'ya geldi.

    RESMİ TEMASLAR BUGÜN BAŞLAYACAK
    Resmi temaslarına bugün başlayacak Başkan Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. İki Cumhurbaşkanı, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

    Angola Meclisi'ne hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dr. Antonio Agostinho Neto Anıtı'nı ziyaret edecek, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenecek Angola-Türkiye İş Forumu'na katılacak.

        SOKAKLARDA TÜRK BAYRAĞI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola'nın başkenti Luanda'ya yapacağı ziyaret öncesinde sokaklara Türk bayrakları asıldı.

        Başkan Erdoğan Angola'nın ardından Nijerya ve Togo'ya da ziyaretler gerçekleştirecek.

        3 AFRİKA ÜLKESİ, 3 AYRI İLİŞKİ SÜRECİ
        Büyükelçilik açarak Nijerya ile 1962'de, Angola ile 2010'da ve Togo ile bu yıl yoğunlaştırılan ilişkiler aslında Türkiye'nin kıtadaki adımlarının üç farklı sürecini ortaya koyuyor.

        Angola, Nijerya ve Togo ile diplomatik misyonların faaliyetlerinin yanı sıra ticari ve sosyokültürel alanlardaki ilişkilerin geliştirilmesi de önem arz ediyor. Bu nedenle diplomatik ve ticari ilişki kurulan ülkelerin yakından tanınması ve ilişki geliştirilmesinde TİKA ve TMV gibi kurumlar vasıtasıyla medya ve akademik alanda da ilişki kurulması önem arz ediyor.

        Türkiye'nin girişimleriyle Angola'daki FETÖ okulları 2017'de, Togo'daki okullar ise bu yıl kapatıldı, ancak Nijerya'daki okullar faaliyetlerine devam ediyor. FETÖ'nün Afrika'da en güçlü olduğu ülkelerden biri olan Nijerya'da okul haricinde örgüte ait bir üniversite ve hastane de faaliyet gösteriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2016'daki ziyareti sonrası bu kapsamda, Nijerya makamlarınca henüz bir adım atılmadı. Bu nedenle bu seferki Nijerya ziyareti ayrı bir önem taşıyor.

        Son olarak şunu belirtmek gerekir ki resmi ziyaretlerin hemen öncesinde Türk kurumlarının ilgili ülkedeki çalışmalarını yoğunlaştırdığı gözlemleniyor. Bu durumun orta ve uzun vadeli planlamalarla devam etmesi, ilişkilerin sürdürülebilir ve kalıcı olması açısından oldukça önemli görülüyor.
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        Başkan Erdoğan Angola’da
        Haberler Güncel Afrika turu başladı! Başkan Erdoğan Angola'da
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