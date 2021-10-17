18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim okullar tatil mi 2021?

Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğduğu gün olduğu için islam ailemi açısında önemli günlerimiz arasında yer alıyor. 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilen Mevlid Kandili'nde müslümanlar dualar ederek, namaz kılarak ibadetlerini yerine getiriyor. Kıbrıs'ta Mevlid Kandili Programı nedeniyle18 Ekim Pazartesi günü tatil ilan edildi. Türkiye'deki vatandaşlar da gözlerini konuya ilişkin son dakika açıklamalara çevirdi. Peki ülkemizde 18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim okullar tatil mi?
18 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Kıbrıs'ta Din İşleri Dairesi yaptığı açıklamada, ''17 Ekim Pazar akşamı Mevlid Kandili münasebetiyle Haspolat Hala Sultan Camiinde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal'ın da katılımlarıyla Mevlid Kandili Programı icra edileceğinden 18 Ekim Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.'' denildi.
Türkiye'de ise 18 Ekim Pazartesi tatil değildir. Ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günler haricinde kandiller resmi tatillerimi arasında yer almamaktadır.
18 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2021?
18 Ekim 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim tüm okullarda devam edecektir. İşte 2021 Resmi Tatil günleri;
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi
Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.