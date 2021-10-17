Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.10.2021 20:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2021 20:09
    ABONE OL

    18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim okullar tatil mi 2021?

    Mevlid Kandili 2021 yılında 17 Ekim’de idrak ediliyor. Kıbrıs’ta Mevlid Kandili programı dolayısıyla Pazartesi günü tatil ilan edildi. Mevlid Kandili'ni idrak ettiğimiz şu günlerde Kıbrıs’ta 18 Ekim'in tatil ilan edilmesinin ardından Türkiye'deki vatandaşlar da 18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim okullar tatil mi 2021? sorularının yanıtlarını araştırmaya koyuldu. 18 Ekim günü Türkiye'de de tatil olup olmadığı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim okullar tatil mi?

    Mevlid Kandili, Hz. Muhammed'in doğduğu gün olduğu için islam ailemi açısında önemli günlerimiz arasında yer alıyor. 17 Ekim Pazar gecesi idrak edilen Mevlid Kandili'nde müslümanlar dualar ederek, namaz kılarak ibadetlerini yerine getiriyor. Kıbrıs'ta Mevlid Kandili Programı nedeniyle18 Ekim Pazartesi günü tatil ilan edildi. Türkiye'deki vatandaşlar da gözlerini konuya ilişkin son dakika açıklamalara çevirdi. Peki ülkemizde 18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim okullar tatil mi?

    18 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

    Kıbrıs'ta Din İşleri Dairesi yaptığı açıklamada, ''17 Ekim Pazar akşamı Mevlid Kandili münasebetiyle Haspolat Hala Sultan Camiinde Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal'ın da katılımlarıyla Mevlid Kandili Programı icra edileceğinden 18 Ekim Pazartesi günü resmi tatil ilan edildi.'' denildi.

    Türkiye'de ise 18 Ekim Pazartesi tatil değildir. Ülkemizde Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günler haricinde kandiller resmi tatillerimi arasında yer almamaktadır.

    18 EKİM OKULLAR TATİL Mİ 2021?

    18 Ekim 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitim tüm okullarda devam edecektir. İşte 2021 Resmi Tatil günleri;

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    12 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
    13 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
    14 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
    15 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    15 Temmuz Demokrasi Bayramı
    19 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
    20 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
    21 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
    22 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
    23 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

    Not: Arifeler öğleden sonra tatildir.

        MEVLİD KANDİLİ NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

        Mevlid Kandili İslam peygamberi Hz. Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümü olarak kutlanır. Mübarek gecede ibadetler edilir ve eller semaya açılır. Peygamberin dünyaya gelişi nedeniyle bu gün İslam alemi için önemli bir gün olarak kabul edilir ve her yıl kutlanır.

        MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

        1. Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli. Can ü gönülden, "Es-salatü ve's-selamü aleyke ya Resûlellah" demeliyiz. Ya da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demeliyiz.

        2. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

        3. Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli. Kur'an-ı Kerîm okumak veya dinlemek. Böyle mübarek bir gecede yapacağımız ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim'i okumak, dinlemek ve anlamı üzerinde düşünmektir. Çünkü Kur'an-ı Kerîm Cenâb-ı Hakk'ın insanlığa son mesajıdır. O'nun iyi anlaşılması ve uygulanması halinde insanlık mutlu olacaktır.

        4. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda (belli vakitlerde ayet, salavat, dualar) okunulmalı.

        5. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabed de bulunulmalı. En azından bir tesbih "Estağfirullah" demeliyiz. Diğer kutlu zamanlar gibi Mevlid gecesi de, özümüze dönerek gaflet içinde geçen günlerimizi sorgulama, unutarak ve bilmeyerek işlediğimiz hatalara tevbe edip bağışlanma dileme, kendimizi ve irademizi yenileme zamanıdır.

        6. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli. Mmümkünse vakit namazlarımızı camilerde kılmaya özen göstermeliyiz. Hem cami ve cemaat sevabından yararlanmalı hemde diğer müslüman kardeşlerimizle bütünleşmeli, kandilini tebrik etmeliyiz.

        7. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Ekrem İmamoğlu sırtını HDP’ye yasladı!
        Haberler Güncel 18 Ekim resmi tatil mi? 18 Ekim okullar tatil mi 2021?
            SON DAKİKA