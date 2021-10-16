TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal eden CHP'lilerin İBB'den maaş alan bankamatikçiler olduğu ortaya çıktı





'İNTİKAM TEŞEBBÜSÜ'

Sabah'ta yer alan haber göre, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da yaptığı konuşmada "Tüm bu olan bitenlerin sebebi siyaseten bir intikam teşebbüsü ve rövanşist bir anlayıştır" ifadesini kullandı.