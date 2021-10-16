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    • 16.10.2021 06:59
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    TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal eden CHP'lilerin İBB'den maaş alan bankamatikçiler olduğu ortaya çıktı

    İBB Meclisi’nin AK Partili üyesi Erdem Kertişçi: TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’ni işgal eden CHP’li Enver Göksel Altepe ile Siber Tunçberk, İBB’den maaş alan bankamatikçiler...

    İşgalciler bankamatikçi çıktı

    İBB Meclisi'nin AK Partili üyesi Erdem Kertişçi, TÜGVA Adalar Temsilciliği'ni CHP Adalar İlçi Başkanı Ercan Akpolat'la birlikte işgale giden CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Enver Göksel Altepe ve CHP Adalar Kadın Kolları başkanıyken istifa ederek İBB'den maaş almaya başlayan Siber Tunçberk'in belediyenin bankamatikçileri olduğunu iddia etti. İBB Meclisi Ekim ayı 2'nci toplantısında konuşan Erdem Kertişçi şunları söyledi:

    TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'ni tahliye girişimi hukuksuz. İBB, CHP üyeleri ve zabıtayı kullanarak gençlere saldırdı. Mahkeme yoluna başvurmak yerine hiçbir dava açılmadan işgale giriştiler.

    Merkezi işgale giden CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Enver Göksel Altepe ve CHP Adalar Kadın Kolları Başkanıyken istifa ederek İBB'den maaş almaya başlayan Siber Tunçberk, İBB'nin maaşlı personeli. Her iki isim de bankamatikçi.



        'İNTİKAM TEŞEBBÜSÜ'
        Sabah'ta yer alan haber göre, AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da yaptığı konuşmada "Tüm bu olan bitenlerin sebebi siyaseten bir intikam teşebbüsü ve rövanşist bir anlayıştır" ifadesini kullandı.


        ABLAYA KIYAK
        CHP'li Adalar İlçe Başkanı Ercan Akpolat'ın ablası Gönül Dinler'in iskelenin alt katında ruhsatı ve sözleşmesi olmayan bir büfe işlettiği ortaya çıkmıştı.

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