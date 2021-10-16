15 Temmuz gecesi darbecilere yolu açtı odasında televizyon izledi

FETÖ'cü emniyet müdürü Sait Yalçın ve emniyet amiri Şükrü Özbek'in, darbe girişimi sırasında A Haber'i işgale giden darbecilere kapalı yolu açtıkları gerekçesiyle yargılandıkları davanın iddianamesinde Sait Yalçın'ın makam şoförlüğünü yapan polis Ömer Başar'ın ifadeleri ihaneti gözler önüne serdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede ifadesine yer verilen Başar, o gece Sait Yalçın'ın, o dönem Güvenlik Büro Amirliği yapan komiser yardımcısı Mustafa Doğan ile birlikte bütün gece gelişmeleri televizyondan takip ettiğini, kendisine de darbeci askerlere karşı koymamasını söylediğini anlattı. Başar, "O gece Başbakanımız Binali Yıldırım'ın konuşmalarından kalkışma olduğunu öğrendim. Müdürün odasına geçerek, durumdan haberdar olup olmadığını sordum. Televizyonun açık olduğunu fark ettim. Mustafa Doğan ile birlikte oturmaya devam ettiler" dedi.



'DİRENİRSEN GÖRÜRSÜN'

İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun'un ise kapıdaki nöbetçi polisler ile Sait Yalçın ve Mustafa Doğan'a "'Kapıya gelip zorla içeriye girmeye çalışan kim olursa olsun vurun, ben arkanızdayım" diye talimat verdiğini anlatan Başar, şöyle devam etti: "Ertesi sabah 09.00'a kadar müdür Sait Yalçın makamından dışarıya çıkmadı. Gece boyunca yanında Mustafa Doğan vardı. İl Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan'ın telsizden 'Hiçbir personel silahını teslim etmeyecek, direneceğiz' diye talimatlarını duyduktan sonra Sait Yalçın'ın odasına giderek, talimatları duyup duymadığını ve kendisinin talimatlarının ne olduğunu sordum. Bana 'Ne yapacaksın, direnecek misin, direnirsen görürsün' dedi. Ben de 'Silahımı kesinlikle teslim etmem, silah namustur, direneceğim' dedim. 16 Temmuz sabahı Sait Yalçın'ın FETÖ üyeliğinden açığa alındığını öğrendim."



Sabah'ta yer alan habere göre, dönemin Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun ise tanık olarak alınan ifadesinde darbeyi İstanbul Emniyeti'nin WhatsApp İstanbul grubundan saat 21.00 sıralarında öğrendiğini, bunun üzerine ilçe personeline "Kesinlikle silahlarımızı bırakmayacağız. Vatanımızı, devletimizi ve milletimizi savunacağız. Gelen darbeci askerleri yakalayarak adalete teslim edeceğiz. Gerekirse şehit olacağız" dediğini anlattı. Darbecilere Gaziosmanpaşa mevkiinde ilk barikat noktasını açtıran Yalçın ve Özbek hakkında savcılık "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "FETÖ üyeliğinden" de 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı. Yalçın ve Özbek'in, ByLock kullandıkları da tespit edilmişti.