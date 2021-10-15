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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı 2 terörist öldürüldü

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

    2 terörist daha öldürüldü!

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde PKK'lı 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

    İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü ifade edildi.

    BUGÜN 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Hakkari'de bir teröristin etkisiz hale getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, Şırnak'taki operasyonla bugün Eren operasyonları kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 olduğu kaydedildi.

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