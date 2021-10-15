16 Ekim 2021 İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total benzin dizel litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam!

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Motorine 41, benzine de 14 kuruş zam geldi. Zamın ardından İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten , benzinin litresi de 7,90'dan satılacak. Ankara'da ise benzinin litresi 8,00 liradan, motorinin litresi ise 8,03'ten satılacak.

Fiyat artışının ardından megakent İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a yükselecek. Motorinin litresi ise 7,53 liradan 7,94'e çıkacak. Başkent Ankara'da ise benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e yükselecek.