16 Ekim 2021 İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total benzin dizel litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam!

Araç kullanan milyonlarca vatandaşın cebini yakacak zam açıklaması geldi. 16 Ekim 2021 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere motorine 41 zam geldi. Benzin 14 kuruş zamlandı. Son dakika gelen zam haberi sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir motorinin ve benzinin litresi merak edildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir Opet, BP, PO, Shell, Total benzin dizel litre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte cevapları...
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Motorine 41, benzine de 14 kuruş zam geldi. Zamın ardından İstanbul'da motorinin litresi 7,94'ten , benzinin litresi de 7,90'dan satılacak. Ankara'da ise benzinin litresi 8,00 liradan, motorinin litresi ise 8,03'ten satılacak.
Fiyat artışının ardından megakent İstanbul'da ortalama 7,76'dan satılan benzinin litresi 7,90'a yükselecek. Motorinin litresi ise 7,53 liradan 7,94'e çıkacak. Başkent Ankara'da ise benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.