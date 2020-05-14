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    • 14.05.2020 18:53
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    İşçisine maaş ödemeyen 'li yandaşa milyonlar dağıttı!

    ’li ’ye ait birçok şirket maaşları ödeyemeyince kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Aynı dönemde Büyükşehir Belediyesi’nin yandaş yayın organlarına 6 milyon lira reklam dağıttığı belirlendi. İşte SABAH'tan 'nın haberinin detayları...

    İşçiye yok yandaşa çok!

    'li müthiş bir çelişkinin altına imza attı. Çalışanlarının maaşı için kısa çalışma ödeneğine başvuran CHP'li belediye yandaş televizyon ve internet sitelerine reklam dağıtırken gayet bonkör davrandı.

    Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomide gerçekleşen daralma sonrası hükümet işverene destek amacıyla kısa çalışma ödeneği uygulaması başlatmıştı. Uygulama çerçevesinde işyerlerinde faaliyetlerini durduran işletmelere sigortalı işçilerinin maaşlarının bir bölümü ödenmeye başlandı.

    KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURDULAR
    Bu çerçevede CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birçok kuruluşun da kısa çalışma ödeneğine başvurduğu öğrenildi. Diğer taraftan CHP'li basına yaptığı açıklamada 'nin gelirlerinin dramatik bir şekilde düştüğünü ileri sürdü.

    YANDAŞ MEDYAYA REKLAM KIYAĞI
    Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs salgını döneminde yandaş televizyon ve internet sitelerine ise gayet bonkör davrandığı ortaya çıktı. 3 Nisan ile 5 Mayıs arasında CHP'li İBB'nin yandaş televizyon ve internet sitelerine 6 milyon lira reklam kaynağı aktardığı belirtildi. Sosyal medyada bu çelişki eleştirilere sebep oldu.

    DAMLA KAYA / SABAH

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